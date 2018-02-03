Дональд Трамп отвадил британцев от соляриев

Среди любителей загара в солярии (и тех, кто регулярно там бывали, и тех, кто только собирались) провели опрос. Примерно 75% опрошенных британцев теперь отдают предпочтение естественному цвету лица, а «оранжевый налет» и «круги панды», как у мистера Трампа, заставляют их все реже поглядывать в сторону соляриев или же отказаться от них вовсе. Об этом заявили 8 из 10 опрашиваемых от 55 до 64 лет.Так что Дональд Трамп может косвенно очень помочь сохранить здоровье британской нации. Ведь сам по себе искусственный загар содействует ускорению старения кожи. Кроме этого, в солярии больше шансов повредить клетки кожи и в результате приобрести раковые образования. По информации ВОЗ, каждый год в мире фиксируется примерно 132 тысячи эпизодов заболеваний меланомой. Меланома считается очень опасной и коварной болезнью, поскольку быстро появляющиеся метастазы кровью и лимфой разносятся везде и, в свою очередь, способствуют развитию вторичных раковых опухолей.