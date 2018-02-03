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В России за 10 лет возросла в два раза доля авто с АКПП
В РФ отмечается увеличение реализаций машин с автоматической трансмиссией. Данное увеличение наблюдалось в прошлом году. Каждое второе авто водителей России оснащается АКПП.

В России за 10 лет возросла в два раза доля авто с АКПП

Аналитическим агентством «Автостат» опубликована информация касательно роста продаж авто с «автоматом», составляющих 54 процента от всего объема первичного российского авторынка. Отмечается удвоение этого показателя в течение 10 лет. Уровень реализации авто с АКПП в 2007 году составил не больше 26 процентов от общего количества купленных авто. Тогда каждое четвертое авто имело АКП. Рост в этом сегменте длился до 2014 года, при этом достигнув 49%.

Затем случился спад до 48 процентов. Он вызван кризисными тенденциями в российской экономике. В течение 2 последующих лет порог в пятьдесят процентов проданных авто, укомплектованных АКПП, увеличился, особенно в позапрошлом году. В этом сегменте повышение продаж продолжалось в течение прошлого года.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:40
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