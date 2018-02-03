В России за 10 лет возросла в два раза доля авто с АКПП

Аналитическим агентством «Автостат» опубликована информация касательно роста продаж авто с «автоматом», составляющих 54 процента от всего объема первичного российского авторынка. Отмечается удвоение этого показателя в течение 10 лет. Уровень реализации авто с АКПП в 2007 году составил не больше 26 процентов от общего количества купленных авто. Тогда каждое четвертое авто имело АКП. Рост в этом сегменте длился до 2014 года, при этом достигнув 49%.Затем случился спад до 48 процентов. Он вызван кризисными тенденциями в российской экономике. В течение 2 последующих лет порог в пятьдесят процентов проданных авто, укомплектованных АКПП, увеличился, особенно в позапрошлом году. В этом сегменте повышение продаж продолжалось в течение прошлого года.