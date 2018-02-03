Татьяна Иванова и Алена Апина показали повзрослевших дочерей

Пост артистка сопроводила красноречивыми хэштегами. В 1991 году певица Алена Апина вышла замуж за продюсера, актера, бизнесмена, кинорежиссера Александра Иратова. В 2001 году у пары появилась дочка Ксения, которую им родила суррогатная мать. Осенью в 2016 году Алена рассталась с мужем, с которым прожила в браке двадцать пять лет.Эльчин Мусаев, является уроженцем из Баку и мужем певицы Татьяны Ивановой. Пара растит дочку Марию, которая приходится крестницей Алены Апиной. В 2016 году, Татьяна и Эльчин, прожив вместе двадцать лет, приняли решение официально оформить отношения. Фото за два дня собрало более 2 тысяч лайков и свыше 50 комментариев.