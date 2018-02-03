Алексей Панин и Стас Костюшкин с детьми решили отдохнуть на родине Есенина

Известный скандалист и ньюсмейкер Алексей Панин в последние несколько дней ведёт себя как добропорядочный и законопослушный гражданин. Вместе с дочерью российский актёр избрал для отдыха «глубинку» - Рыбновский район Рязанской области. Вместе с Панином в российскую провинцию отправился и экс-участник группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин. Актёр и певец выбрали Рязанскую область не случайно – вместе с детьми сдружившиеся представители шоу-бизнеса поселились в селе Константиново, на малой родине «последнего крестьянского поэта России» - Сергея Есенина.Сперва на своей страничке в Instagram Панин выложил ролик, где актёр эмоционально декламирует Есенина, прогуливаясь по есенинским местам. Затем последовала фотография в том же Instagram: на снимке Костюшкин и Панин запечатлены в деревянном доме вместе со своими детьми. Подписчики восхитились новым образом эпатажного актёра-скандалиста и отметили, что сын Костюшкина вырос, а дочь Панина превратилась в красавицу.