В Китае на химическом заводе из-за взрыва пострадали шесть человек

В субботу утром произошёл взрыв на химическом заводе в Китае. Согласно предварительной информации, инцидент был спровоцирован рабочими, выполнявшими регламентированные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования.СМИ сообщают о шести пострадавших. Один рабочий погиб, ещё один пропал без вести, двое человек поступили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии. Проводится расследование, причина взрыва устанавливается специалистами.