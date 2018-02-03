В Китае на химическом заводе из-за взрыва пострадали шесть человек
В провинции Шаньдун, Китай, на химическом заводе произошёл взрыв. Известно о шести пострадавших. Инцидент произошёл во время выполнения запланированных работ по техобслуживанию оборудования.
В субботу утром произошёл взрыв на химическом заводе в Китае. Согласно предварительной информации, инцидент был спровоцирован рабочими, выполнявшими регламентированные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования.
СМИ сообщают о шести пострадавших. Один рабочий погиб, ещё один пропал без вести, двое человек поступили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии. Проводится расследование, причина взрыва устанавливается специалистами.
В субботу утром произошёл взрыв на химическом заводе в Китае. Согласно предварительной информации, инцидент был спровоцирован рабочими, выполнявшими регламентированные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования.
СМИ сообщают о шести пострадавших. Один рабочий погиб, ещё один пропал без вести, двое человек поступили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии. Проводится расследование, причина взрыва устанавливается специалистами.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:00