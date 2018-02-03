Учёные из Канады разработали долгосрочные пломбы против кариеса

В ходе научной работы учёные вычислили оптимальное соотношение антибиотика и частиц кремния для борьбы с кариесом на длительный период. Используемые в нынешней стоматологии лекарства довольно быстро вымываются из пломбы, вследствие чего теряется их эффект.В долгосрочные пломбы от кариеса антибиотик добавляется ещё в ходе сборки, что позволяет увеличить эффективность лекарства в 50 раз. Кроме того, новый метод позволяет значительно уменьшить вероятность вымывания лечебного средства. Проведённый эксперимент показал, что созданная пломба может продолжать эффективно бороться с бактериями, вызывающими кариес, даже спустя два года после её установки.