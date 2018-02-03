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Учёные из Канады разработали долгосрочные пломбы против кариеса
Учёные из Канады придумали, как защитить зубы от кариеса на длительный период. Они разработали долгосрочные пломбы, эффективность достигается за счёт использования антибиотика.

Учёные из Канады разработали долгосрочные пломбы против кариеса


В ходе научной работы учёные вычислили оптимальное соотношение антибиотика и частиц кремния для борьбы с кариесом на длительный период. Используемые в нынешней стоматологии лекарства довольно быстро вымываются из пломбы, вследствие чего теряется их эффект.

В долгосрочные пломбы от кариеса антибиотик добавляется ещё в ходе сборки, что позволяет увеличить эффективность лекарства в 50 раз. Кроме того, новый метод позволяет значительно уменьшить вероятность вымывания лечебного средства. Проведённый эксперимент показал, что созданная пломба может продолжать эффективно бороться с бактериями, вызывающими кариес, даже спустя два года после её установки.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 21:10
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