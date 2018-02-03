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Google Project Fi реализует Motorola Moto X4 за 249 долларов
Google Project Fi были объявлены скидки на современный смартфон версии Motorola Moto X4, который дебютировал в сентябре прошедшего года. Стоимость данной модели снизилась с $399,99 до $249.

Google Project Fi реализует Motorola Moto X4 за 249 долларов

Данное устройство реализуют через Project Fi либо дилеров Motorola. В случае покупки версии Moto X4 до четырнадцатого февраля, можно получить скидку на 150 долларов. Такая расценка является действительной для покупателей, которые активировали устройство на протяжении тридцати дней с момента отгрузки. Новый смартфон разблокирован, а также совместим с системой Verizon, AT & T, T-Mobile, Sprin.

Современным устройством Moto X4 используется Wi-Fi и LTE для поддержки специальных голосовых услуг. Данное устройство можно подключать к такой функции как Bill Protection, которая позволяет пользователям не платить никогда за хранение данных свыше шестидесяти американских долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
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