Илон Маск: Для колонизации Марса понадобятся генномодифицированные люди

Экс-советник президента США Трампа, миллиардер и основатель нескольких компаний Илон Маск вырос на романах Айзека Азимова. Будущий владелец PayPal и SpaceX уверен, что человеческая цивилизация на планете Земля находится в огромной опасности. Рано или поздно людям придётся осваивать иные небесные тела и галактики. Ближайшая цель компании Маска – регулярные полёты на Марс. Как предполагает миллионер, это станет возможным в 2024-2025 годах.В дальнейшем Илон желал бы основать на «Красной планете» мегаполис – первый марсианский город с миллионным населением! Но для второго этапа миссии Маску потребуется особый вид «хомо сапиенс»: люди, устойчивые к температурным и радиационным воздействиям. По сообщениям зарубежных таблоидов, научные разработки и эксперименты в данном направлении уже ведутся компаниями Илона Маска.