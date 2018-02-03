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Илон Маск: Для колонизации Марса понадобятся генномодифицированные люди
Канадско-американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания осуществит полёт на Марс через семь-восемь лет. Но бывший член президентского совета США предупредил: для колонизации «Красной планеты» потребуются геномодифицированные люди.

Илон Маск: Для колонизации Марса понадобятся генномодифицированные люди


Экс-советник президента США Трампа, миллиардер и основатель нескольких компаний Илон Маск вырос на романах Айзека Азимова. Будущий владелец PayPal и SpaceX уверен, что человеческая цивилизация на планете Земля находится в огромной опасности. Рано или поздно людям придётся осваивать иные небесные тела и галактики. Ближайшая цель компании Маска – регулярные полёты на Марс. Как предполагает миллионер, это станет возможным в 2024-2025 годах.

В дальнейшем Илон желал бы основать на «Красной планете» мегаполис – первый марсианский город с миллионным населением! Но для второго этапа миссии Маску потребуется особый вид «хомо сапиенс»: люди, устойчивые к температурным и радиационным воздействиям. По сообщениям зарубежных таблоидов, научные разработки и эксперименты в данном направлении уже ведутся компаниями Илона Маска.
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 20:20
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