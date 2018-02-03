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Ксения Бородина трогательно поздравила сына Курбана Омарова с днём рождения
Ксения Бородина опубликовала пост на своей странице в Instagram, который посвятила дню рождения Омара, сына своего супруга Курбана Омарова.

Некоторое время назад ведущая телешоу "Дом-2" вернулась с Сейшельских островов, куда была вынуждена отправиться по работе. Туда с собой она взяла супруга Курбана и дочерей, а сын Омаров от предыдущего брака остался в России.

Ксения Бородина трогательно поздравила сына Курбана Омарова с днём рождения

В поздравительном сообщении Ксения написала, что мальчик растёт настоящим мужчиной, являясь достойным наследником своего отца. Прославленная телеведущая пожелала Омару успехов в спортивной деятельности, отметив, что уже сейчас он показывает выдающиеся результаты.

"Мы с нетерпением ждём встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку, чтобы повеселиться от души. Сестренки тебя очень любят. С твоим днём малыш, люблю", - написала Бородина.

Фолловеры похвалили Бородину за столь трепетное отношение к мальчику, который даже не является её сыном. Кроме того, подписчики присоединились к Ксении, поздравив Омара с днём рождения и пожелав всего самого хорошего.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:21
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