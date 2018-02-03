Гоша Куценко заявил касательно своего сходства с цесаревичем Алексеем Романовым

Гоша Куценко уверяет фанатов, что в детстве он мог бы сыграть самого цесаревича, а публикации показывает в качестве подтверждения их внешнего сходства с наследником царских кровей. Фанаты после независимой экспертизы сделали вывод, что их кумир действительно прав. Поклонники заявили, что Гоша очень похож, прям одно лицо.Некоторые подписчики предположили, что актёр, возможно, потерянный наследник, который чудом спасся от расстрела. Остальные фолловеры заявили, что артисту скорей всего бы подошла роль из новеллы О'Генри Вождя Краснокожих, потому что взгляд у маленького будущего актера очень скромный, что свидетельствует о гибкости и озорстве ума. Публикация Гоши Куценко в течение суток собрала более 7 тысяч лайков и свыше ста комментариев.