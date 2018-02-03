В Беларуси "АвтоВАЗ" открыл новый дилерский центр LADA

В автосалоне LADA для шоу-рума отведено 400 квадратных метров, техническая зона занимает 680 квадратных метров, здесь расположено 15 постов. Для комфортного пребывания клиентов дилерский центр оснастили парковкой, зоной ожидания с детским уголком и бесплатным Wi-Fi.В автосалоне работают сотрудники, прошедшие обучение в LADA Academy. Для клиентов здесь доступен весь комплекс услуг по продаже, а также гарантийного и постгарантийного обслуживания транспортных средств. К тому же в автосалоне можно приобрести аксессуары и запчасти.Стоит отметить, что по итогам 2017 года на белорусском авторынке автомобили бренда LADA вошли в тройку лидеров. Самыми популярными моделями бренда здесь стали LADA Vesta, Largus и 4x4.