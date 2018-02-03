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В Беларуси "АвтоВАЗ" открыл новый дилерский центр LADA
В белорусском городе Гомеле открылся новый дилерский центр российского бренда LADA. Как сообщили в пресс-службе компании «АвтоВАЗ», новый автосалон бренда соответствует передовым стандартам бренда.

В Беларуси "АвтоВАЗ" открыл новый дилерский центр LADA


В автосалоне LADA для шоу-рума отведено 400 квадратных метров, техническая зона занимает 680 квадратных метров, здесь расположено 15 постов. Для комфортного пребывания клиентов дилерский центр оснастили парковкой, зоной ожидания с детским уголком и бесплатным Wi-Fi.

В автосалоне работают сотрудники, прошедшие обучение в LADA Academy. Для клиентов здесь доступен весь комплекс услуг по продаже, а также гарантийного и постгарантийного обслуживания транспортных средств. К тому же в автосалоне можно приобрести аксессуары и запчасти.

Стоит отметить, что по итогам 2017 года на белорусском авторынке автомобили бренда LADA вошли в тройку лидеров. Самыми популярными моделями бренда здесь стали LADA Vesta, Largus и 4x4.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:50
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