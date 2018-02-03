Mail.Ru Group запускает сервис для проведения коллективных покупок

Как указывается в сообщениях, группой подана соответствующая заявка, на рассмотрение Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Расчет идет на главную «фишку» нового сервиса, представленной возможностью получения массовой скидки. Данная возможность появляется при заказе клиентом товара, который в течение 24 часов закажет еще один пользователь, в таком случае начинает действовать оговоренная скидка.Идея заключена в как можно большем числе человек, заказавшим услуги или товары в течение суток. В зависимости от результата, соответственно больше будет и размер предлагаемой скидки. Разработчиками отмечено, что удешевление может достичь максимальной суммы 90%, что очень весомо и ощутимо для будущих потенциальных клиентов. Размер скидки устанавливается непосредственно компанией - продавцом. Помимо всего прочего, для всех клиентов организована бесплатная доставка.