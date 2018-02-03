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Mail.Ru Group запускает сервис для проведения коллективных покупок
Mail.Ru Group запускает в работу новый сервис, связанный с коллективными покупками. Российская IT - компания собирается оказывать ряд услуг под названием «Дешевле вместе» и «Купи вместе».

Как указывается в сообщениях, группой подана соответствующая заявка, на рассмотрение Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Расчет идет на главную «фишку» нового сервиса, представленной возможностью получения массовой скидки. Данная возможность появляется при заказе клиентом товара, который в течение 24 часов закажет еще один пользователь, в таком случае начинает действовать оговоренная скидка.
Mail.Ru Group запускает сервис для проведения коллективных покупок


Идея заключена в как можно большем числе человек, заказавшим услуги или товары в течение суток. В зависимости от результата, соответственно больше будет и размер предлагаемой скидки. Разработчиками отмечено, что удешевление может достичь максимальной суммы 90%, что очень весомо и ощутимо для будущих потенциальных клиентов. Размер скидки устанавливается непосредственно компанией - продавцом. Помимо всего прочего, для всех клиентов организована бесплатная доставка.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:50
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