Максим Галкин показал фото из молодости

Интернет-пользователи начали активно комментировать фото артиста. Максим Галкин подписал свой пост словами: «Прошлый век». Поклонники считают шоумена обаятельным и красивым человеком. Некоторые фанаты сравнили юмориста с поэтом Александром Пушкиным, заметив то, что они очень схожи.Один из фолловеров сказал, что молодость очень быстро проходит, не успеешь оглянуться, как в волосах появилась седина. Подписчики сошлись во мнении, что Галкин для своего возраста прекрасно выглядит. Раньше пародист рассказывал касательно своей нелюбви к диетам. Максим может устроить себе иногда разгрузочные дни, однако делает это тогда, когда требуется организму, а не когда советуют эксперты по питанию. За шесть часов фото собрало свыше 90 тысяч лайков.