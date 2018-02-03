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Максим Галкин показал фото из молодости
Сорокаоднолетний юморист Максим Галкин обнародовал в своём микроблоге Instagram публикацию, на которой он изображён в юности. По мнению фанатов, пародист со времен молодости совсем не изменился.

Максим Галкин показал фото из молодости

Интернет-пользователи начали активно комментировать фото артиста. Максим Галкин подписал свой пост словами: «Прошлый век». Поклонники считают шоумена обаятельным и красивым человеком. Некоторые фанаты сравнили юмориста с поэтом Александром Пушкиным, заметив то, что они очень схожи.

Один из фолловеров сказал, что молодость очень быстро проходит, не успеешь оглянуться, как в волосах появилась седина. Подписчики сошлись во мнении, что Галкин для своего возраста прекрасно выглядит. Раньше пародист рассказывал касательно своей нелюбви к диетам. Максим может устроить себе иногда разгрузочные дни, однако делает это тогда, когда требуется организму, а не когда советуют эксперты по питанию. За шесть часов фото собрало свыше 90 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30
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