В Италии неизвестный открыл огонь по темнокожим мигрантам

Сотрудники правоохранительных органов Италии начали расследование расстрела пешеходов в городе Мачерата. По предварительным данным, огонь вёлся из проезжающего мимо автомобиля Alfa Romeo 147. По утверждению очевидцев, стрелял один человек - водитель, однако в салоне машины был ещё и пассажир. Полиция ведёт поиски этих двух человек.Причина нападения на прохожих до сих пор не выяснена. Полиция отмечает, что стрельба велась по темнокожим мигрантам. Огнестрельные ранения получили четверо человек: двое были доставлены в медучреждения в крайне тяжёлом состоянии.