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В Италии неизвестный открыл огонь по темнокожим мигрантам
В городе Мачерата, Италия, неизвестный расстрелял прохожих. Жертвами стали темнокожие мигранты, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля.

В Италии неизвестный открыл огонь по темнокожим мигрантам


Сотрудники правоохранительных органов Италии начали расследование расстрела пешеходов в городе Мачерата. По предварительным данным, огонь вёлся из проезжающего мимо автомобиля Alfa Romeo 147. По утверждению очевидцев, стрелял один человек - водитель, однако в салоне машины был ещё и пассажир. Полиция ведёт поиски этих двух человек.

Причина нападения на прохожих до сих пор не выяснена. Полиция отмечает, что стрельба велась по темнокожим мигрантам. Огнестрельные ранения получили четверо человек: двое были доставлены в медучреждения в крайне тяжёлом состоянии.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:00
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