Эксперты: Лучше не покупать подержанные Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8
Автоэксперты проанализировали различные марки автомобилей на предмет рентабельности и дороговизны ремонта. Выяснилось, что Chrysler 300C, Audi S6 и Mazda RX-8 – самые дорогие автомобили как при эксплуатации, так и в случае ремонтных работ.
Прежде чем приобрести «бэушный» Audi S6 следует помнить, что самой сильной стороной немецкой марки является долговечность и надёжность двигателя S6. А вот коробка передач данного авто столь высоких показателей не имеет, к тому же авто расходует слишком много топлива.
Эксперты советуют автолюбителям также воздержаться от приобретения подержанного Chrysler 300C. Несмотря на солидный внешний вид, эта модель скрывает за дорогим интерьером серьёзную проблему, связанную с ходовой частью и тормозной системой.
А вот Mazda RX-8, в отличие от Audi S6 и Chrysler 300C, не боится российских дорог! Коробка передач и ходовая авто японской сборки прекрасно выдерживает испытание холодом и бездорожьем, зато двигатель Mazda RX-8 – «слабое место» этой иномарки. Учитывая, что запчасти на Mazda RX-8, Audi S6 и Chrysler 300C дороже, чем на иные марки, следует (по советам эксперта) не покупать эти транспортные средства, если они продаются с солидным пробегом.
Прежде чем приобрести «бэушный» Audi S6 следует помнить, что самой сильной стороной немецкой марки является долговечность и надёжность двигателя S6. А вот коробка передач данного авто столь высоких показателей не имеет, к тому же авто расходует слишком много топлива.
Эксперты советуют автолюбителям также воздержаться от приобретения подержанного Chrysler 300C. Несмотря на солидный внешний вид, эта модель скрывает за дорогим интерьером серьёзную проблему, связанную с ходовой частью и тормозной системой.
А вот Mazda RX-8, в отличие от Audi S6 и Chrysler 300C, не боится российских дорог! Коробка передач и ходовая авто японской сборки прекрасно выдерживает испытание холодом и бездорожьем, зато двигатель Mazda RX-8 – «слабое место» этой иномарки. Учитывая, что запчасти на Mazda RX-8, Audi S6 и Chrysler 300C дороже, чем на иные марки, следует (по советам эксперта) не покупать эти транспортные средства, если они продаются с солидным пробегом.
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Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:40