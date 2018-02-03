Эксперты: Лучше не покупать подержанные Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8

Прежде чем приобрести «бэушный» Audi S6 следует помнить, что самой сильной стороной немецкой марки является долговечность и надёжность двигателя S6. А вот коробка передач данного авто столь высоких показателей не имеет, к тому же авто расходует слишком много топлива.Эксперты советуют автолюбителям также воздержаться от приобретения подержанного Chrysler 300C. Несмотря на солидный внешний вид, эта модель скрывает за дорогим интерьером серьёзную проблему, связанную с ходовой частью и тормозной системой.А вот Mazda RX-8, в отличие от Audi S6 и Chrysler 300C, не боится российских дорог! Коробка передач и ходовая авто японской сборки прекрасно выдерживает испытание холодом и бездорожьем, зато двигатель Mazda RX-8 – «слабое место» этой иномарки. Учитывая, что запчасти на Mazda RX-8, Audi S6 и Chrysler 300C дороже, чем на иные марки, следует (по советам эксперта) не покупать эти транспортные средства, если они продаются с солидным пробегом.