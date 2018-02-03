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YouTube будет выделять материал от СМИ финансируемых государством
Специалистами самого популярного видео - хостинга YouTube принято решение выделять особыми метками видеоролики, опубликованные государственными СМИ. Данные меры от компании должны помочь пользователям «значительно лучше понимать содержание источников новостей».

В YouTube отмечают, что отмечаться будет видео, которое опубликовано подконтрольными государству СМИ, то есть средствами массовой информации, деятельность которых проходит с финансовой помощью страны. Уточняется, что подобное нововведение, пока затронет только пользователей территории Соединенных Штатов Америки.
YouTube будет выделять материал от СМИ финансируемых государством


Как планирует разработчик, специальные уведомления будут отображаться внизу видео сюжетов. Помимо прочего, над видео, разместят ссылку на источник из Wikipedia, это будет переход на страничку, содержащую конкретную информацию об источнике, который разместил запись.

По предположениям специалистов компании, нововведение поможет защитить авторов видео хостинга, содержащего качественный материал, от не честных пользователей подражателей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:10
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