Ателье Prior Design показан «заряженный» Bentley Bentayga

Снимки появились в рамках профильного сетевого издания. Инженерами анонсирован апгрейд для Bentley – PDXR, который подразумевает замену кузовных компонентов непосредственно на детали из надежного углеродного волокна, а также эпоксидной смолы. Транспортное средство получило колесные модернизированные арки, передний спойлер, задний диффузор, выхлопную систему, подвеску. Тюнингованная модель в сравнении с оригинальной версией имеет меньший вес.Определить по снимкам модернизацию силового агрегата невозможно. Если двигатель даже не меняли на авто, производительность Bentley Bentayga не пострадала от этого. Транспортное средство оснащается двадцатидюймовыми дисками от PD3Forged. Автомобиль дополнили роскошным салоном, расцветка которого меняется, зависимо от пожеланий клиентов.