АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Алена Кравец призвала Диану Шурыгину не появляться на ТВ
Алена Кравец, являющаяся актрисой, призвала Диану Шурыгину не появляться на ТВ. Артистка поддержала Никиту Преснякова, который раньше также просил девушку об этом, при этом подчеркнула, что сама хочет выехать из России из-за регулярных новостей касательно изнасилованной девушки.

Алена Кравец призвала Диану Шурыгину не появляться на ТВ

На двух телеканалах отечественного ТВ, «Первый канал» и «Россия 1», очень много шоу, посвящённых Диане Шурыгиной. Знаменитая актриса Алёна Кравец назвала изнасилованную особу - «провинциальной девочкой», делающей раскрутку на «трагедии». Артистка заявила, что ничего особого в Шурыгиной нет, при этом она пропагандирует только нехорошие вещи.

Алена Кравец призвала Диану Шурыгину не появляться на ТВ

Кравец призвала Диану уехать домой, чтобы остальные артисты не выехали из страны. Фанаты Алены согласились, что Шурыгина действительно крайне часто мелькает по телевидению, поэтому теряются важные события. Мама изнасилованной девушки по поводу этого сказала, что ни она, ни дочь не знают эту актрису.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко
Ученые успешно протестировали первую в мире
Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump
Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших
Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve
Британские ученые разработали эффективный тест на
Просмотреть все новости