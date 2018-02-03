Алена Кравец призвала Диану Шурыгину не появляться на ТВ

На двух телеканалах отечественного ТВ, «Первый канал» и «Россия 1», очень много шоу, посвящённых Диане Шурыгиной. Знаменитая актриса Алёна Кравец назвала изнасилованную особу - «провинциальной девочкой», делающей раскрутку на «трагедии». Артистка заявила, что ничего особого в Шурыгиной нет, при этом она пропагандирует только нехорошие вещи.Кравец призвала Диану уехать домой, чтобы остальные артисты не выехали из страны. Фанаты Алены согласились, что Шурыгина действительно крайне часто мелькает по телевидению, поэтому теряются важные события. Мама изнасилованной девушки по поводу этого сказала, что ни она, ни дочь не знают эту актрису.