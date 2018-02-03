КНР: В продаже появились копии будущего Xiaomi Mi 6X

В КНР уже продаются подделки под флагманский смартфон Xiaomi Mi 6X. Неоригинальные изделия лишь внешне похожи на флагман, чьё появление ожидается в мае текущего года. Если в оригинальном девайсе – пластиковый корпус и две камеры на тыльной стороне, то подделка создана по принципу: «Лишь бы дешевле»! Стеклянной защиты на задней стенке нет, стало быть, покупателям не нужно надеяться на беспроводную зарядку аккумуляторов. Также бесполезно на подделке искать двойную камеру, которая должна иметься на оригинале. Неоригинальный гаджет вместо камер способен предложить… лишь две выемки «под объектив»!Добавим, что выход «смартфона будущего» Xiaomi Mi 6X был анонсирован в ушедшем году, но прибрести гаджет, начинённый по последнему слову технику, покупатели смогут лишь в последний месяц весны 2018 года. Стоимость новинки пока храниться в тайне.