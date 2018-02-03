Весной в России появится особая версия минивэна Mercedes-Benz Vito Sport Line

Особая версия Mercedes-Benz Vito отличается пересмотренным капотом, иным передним бампером, а также боковыми молдингами, которые оклеены особой плёнкой. Также автомобиль получил радиаторную решётку с хромированными элементами, рейлинги на крыше, а также хромированную и чёрную отделку на стёклах в боковых дверях. К тому же минивэн получит атермальные стёкла и тонировку боковых окон.В интерьере Mercedes-Benz Vito Sport Line присутствует контрастная отделка. В частности, рулевое колесо, кресла и рычаг коробки передач получили отделку из кожи. Кроме того минивэн поставлен на легкосплавные колёсные диски диаметром 18 и 19 дюймов.Стоимость опционального пакета Sport Line в Германии составит от 2 500 до 4 100 евро.