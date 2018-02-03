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Весной в России появится особая версия минивэна Mercedes-Benz Vito Sport Line
В России весной этого года появится в продаже минивэн Mercedes-Benz Vito в особой версии Sport Line. Опциональный пакет Sport Line автомобиль получит в комплектациях Mixto, Panel Van и Tourer.

Весной в России появится особая версия минивэна Mercedes-Benz Vito Sport Line


Особая версия Mercedes-Benz Vito отличается пересмотренным капотом, иным передним бампером, а также боковыми молдингами, которые оклеены особой плёнкой. Также автомобиль получил радиаторную решётку с хромированными элементами, рейлинги на крыше, а также хромированную и чёрную отделку на стёклах в боковых дверях. К тому же минивэн получит атермальные стёкла и тонировку боковых окон.

В интерьере Mercedes-Benz Vito Sport Line присутствует контрастная отделка. В частности, рулевое колесо, кресла и рычаг коробки передач получили отделку из кожи. Кроме того минивэн поставлен на легкосплавные колёсные диски диаметром 18 и 19 дюймов.

Стоимость опционального пакета Sport Line в Германии составит от 2 500 до 4 100 евро.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:20
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