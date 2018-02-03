Елена Хромина готова на всё ради Саймона Марданшина

Как написала Елена в соц-сети, Ксения на днях вызвала её и Марго Овсянникову, с которой она постоянно конфликтует, для откровенного разговора, чтобы обсудить "чёрную метку", в частности, узнать, кто её возьмёт. Хромина сразу заявила, что ей несложно сделать это ради Марданшина. Марго же сказала, что готова взять "чёрную метку", если зрители не захотят видеть её за воротами.Таким образом, считает Хромина, стало ясно, что для Марго важен проект, а для неё Саймон. При этом Марданшин, который, может быть, и убедился в искренности чувств Хроминой, однако всё равно вернулся к Марго.Теперь, Елена, как считает она сама, наказана за свои слова об искренности чувств, так как осталась с ними одна. Впрочем, девушка совсем не жалеет о том, что согласилась взять "чёрную метку" ради Саймона, потому что действительно любит этого парня.