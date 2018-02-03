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Дилер «АвтоВАЗ» рассказал про планы по обновлению LADA Granta
ГК «Кан Авто, являющийся крупнейшим дилером «АвтоВАЗ» заявил касательно появления вскоре обновлённой LADA Granta. Модель должны представить в новом типе кузова.

Дилер «АвтоВАЗ» рассказал про планы по обновлению LADA Granta

LADA Granta после обновления станет доступна в 3 типах кузова: универсал, хэтчбек, седан. «АвтоВАЗ» существенно смог улучшить качество выпускаемой продукции. Бренд LADA за последние несколько лет сделал титанический скачок. Вводя новые модели Vesta, а также X-Ray компания получает качество не хуже, чем ближайшие иностранные марки-конкуренты. Представители «АвтоВАЗ» опровергают информацию касательно рестайлинга версии Granta.

По мнению экспертов обновлённая Granta должна дебютировать на Московском автосалоне в августе этого года. Официальные подробности про авто собираются обнародовать в текущем месяце. Согласно ожиданиям, основой модели нового поколения станет платформа от версии Renault-Nissan. Серийный выпуск следует ожидать не раньше 2021 года.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:10
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