АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Анна Бузова не может избавиться от лишних килограммов
Младшая сестра популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна пожаловалась, что испытывает проблемы с лишним весом, которые не в силах победить.

Фолловеры не понимают, чем же так недовольна девушка, ведь с фигурой у неё всё в порядке, никаких лишних килограммов не наблюдается. Однако Анна непоколебима в своём мнении. Бузова рассказала, что когда была на отдыхе в Таиланде, то набрала целых 5 килограммов.

Анна Бузова не может избавиться от лишних килограммов

Девушка обратилась к своим подписчикам с просьбой оценить её внешность после набранных килограммов. Анна в панике, поскольку испробовала уже множество способов похудеть, но так и не добилась нужного результата.

Подписчики отмечают, что Анна выглядит довольно худосочной, и уж ей точно о похудении думать не стоит. Хейтеры же уверены: девушка просто не знает, о чём писать в своём микроблоге, поэтому сочиняет всякие ненужные темы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:28
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко
Ученые успешно протестировали первую в мире
Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump
Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших
Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve
Британские ученые разработали эффективный тест на
Просмотреть все новости