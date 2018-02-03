Анна Бузова не может избавиться от лишних килограммов

Фолловеры не понимают, чем же так недовольна девушка, ведь с фигурой у неё всё в порядке, никаких лишних килограммов не наблюдается. Однако Анна непоколебима в своём мнении. Бузова рассказала, что когда была на отдыхе в Таиланде, то набрала целых 5 килограммов.Девушка обратилась к своим подписчикам с просьбой оценить её внешность после набранных килограммов. Анна в панике, поскольку испробовала уже множество способов похудеть, но так и не добилась нужного результата.Подписчики отмечают, что Анна выглядит довольно худосочной, и уж ей точно о похудении думать не стоит. Хейтеры же уверены: девушка просто не знает, о чём писать в своём микроблоге, поэтому сочиняет всякие ненужные темы.