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Диетологи: Питание малыми порциями помогает в похудении
Учёные смогли доказать, что питание небольшими порциями влияет благотворно для поддержания стройной фигуры, нормального веса.

Диетологи: Питание малыми порциями помогает в похудении

Из последних научных доказательств, подобный рацион работает в случае употребления здоровой пищи. Употреблять продукты, содержащие большое количество жиров, нужно меньше в сравнении с более лёгкой едой. Несколько добровольцев выбранные для эксперимента, употребляли в определённое время разную пищу. Людям, употреблявшим тяжелую пищу, в разы сложнее было придерживаться режима, чем людям, питавшимся легкой едой.

Испытуемые, питавшиеся жирными продуктами, есть начали намного больше. Увеличивая «тяжесть» порции на 75 процентов объем потребляемой еды увеличился больше чем на 25 процентов. В случае лёгкой пищи всё наоборот. Вследствие увеличения порции подопытные стали оценивать вкус продуктов, а также прочие их свойства. Таким образом, им приходилось более умеренными быть в плане питания.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 16:45
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