Зрители считают, что Виталий Малышев и Саймон Марданшин могут быть любовниками
Виталий Малышев, покинувший "Дом-2" на днях, подтвердил свой уход за ворота, оставил трогательный пост и намекнул, как показалось многим подписчикам, на свою любовь к мужчинам.
После новости об изгнании Малышева, которая стала весьма неожиданной для зрителей, поклонники парня до последнего в это не верили. Однако потом он написал в соц-сети, что действительно больше не находится на реалити-шоу, заставив фолловеров задуматься над новым вопросом. В своём новом посте Малышев рассказал, как относится к уже бывшим коллегам по телестройке, а также отметил, что к Саймону Марданшину он испытывает особые чувства.
Как написал Виталий, Саймон теперь находится в его "личном списке", поскольку загорелый атлет всегда вдохновлял его на новые песни. Кроме того, Малышев добавил, что увидел что-то в глазах Марданшина, когда улетал на Поляну.
Не совсем понятно, что именно хотел сказать Виталий о Саймоне, но многие стали подозревать, что парней связывает не только дружба.
О причинах, вынудивших Малышева оставить периметр, пока ничего не известно. Впрочем, если верить слухам, парня выгнали организаторы, так как он совсем не хотел строить любовь в последнее время.
После новости об изгнании Малышева, которая стала весьма неожиданной для зрителей, поклонники парня до последнего в это не верили. Однако потом он написал в соц-сети, что действительно больше не находится на реалити-шоу, заставив фолловеров задуматься над новым вопросом. В своём новом посте Малышев рассказал, как относится к уже бывшим коллегам по телестройке, а также отметил, что к Саймону Марданшину он испытывает особые чувства.
Как написал Виталий, Саймон теперь находится в его "личном списке", поскольку загорелый атлет всегда вдохновлял его на новые песни. Кроме того, Малышев добавил, что увидел что-то в глазах Марданшина, когда улетал на Поляну.
Не совсем понятно, что именно хотел сказать Виталий о Саймоне, но многие стали подозревать, что парней связывает не только дружба.
О причинах, вынудивших Малышева оставить периметр, пока ничего не известно. Впрочем, если верить слухам, парня выгнали организаторы, так как он совсем не хотел строить любовь в последнее время.