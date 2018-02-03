Зрители считают, что Виталий Малышев и Саймон Марданшин могут быть любовниками

После новости об изгнании Малышева, которая стала весьма неожиданной для зрителей, поклонники парня до последнего в это не верили. Однако потом он написал в соц-сети, что действительно больше не находится на реалити-шоу, заставив фолловеров задуматься над новым вопросом. В своём новом посте Малышев рассказал, как относится к уже бывшим коллегам по телестройке, а также отметил, что к Саймону Марданшину он испытывает особые чувства.Как написал Виталий, Саймон теперь находится в его "личном списке", поскольку загорелый атлет всегда вдохновлял его на новые песни. Кроме того, Малышев добавил, что увидел что-то в глазах Марданшина, когда улетал на Поляну.Не совсем понятно, что именно хотел сказать Виталий о Саймоне, но многие стали подозревать, что парней связывает не только дружба.О причинах, вынудивших Малышева оставить периметр, пока ничего не известно. Впрочем, если верить слухам, парня выгнали организаторы, так как он совсем не хотел строить любовь в последнее время.