АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Зрители считают, что Виталий Малышев и Саймон Марданшин могут быть любовниками
Виталий Малышев, покинувший "Дом-2" на днях, подтвердил свой уход за ворота, оставил трогательный пост и намекнул, как показалось многим подписчикам, на свою любовь к мужчинам.

После новости об изгнании Малышева, которая стала весьма неожиданной для зрителей, поклонники парня до последнего в это не верили. Однако потом он написал в соц-сети, что действительно больше не находится на реалити-шоу, заставив фолловеров задуматься над новым вопросом. В своём новом посте Малышев рассказал, как относится к уже бывшим коллегам по телестройке, а также отметил, что к Саймону Марданшину он испытывает особые чувства.

Зрители считают, что Виталий Малышев и Саймон Марданшин могут быть любовниками

Как написал Виталий, Саймон теперь находится в его "личном списке", поскольку загорелый атлет всегда вдохновлял его на новые песни. Кроме того, Малышев добавил, что увидел что-то в глазах Марданшина, когда улетал на Поляну.

Не совсем понятно, что именно хотел сказать Виталий о Саймоне, но многие стали подозревать, что парней связывает не только дружба.

О причинах, вынудивших Малышева оставить периметр, пока ничего не известно. Впрочем, если верить слухам, парня выгнали организаторы, так как он совсем не хотел строить любовь в последнее время.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:48
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко
Ученые успешно протестировали первую в мире
Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump
Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших
Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve
Британские ученые разработали эффективный тест на
Просмотреть все новости