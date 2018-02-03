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Виталий Малышев покинул "Дом-2"
Виталий Малышев, который собирался ещё многое сделать на "Доме-2", на днях покинул проект, что стало большой неожиданностью для зрителей.

Многие любители ТНТ очень расстроились из-за этой новости, так как считали Виталия самым позитивным и добрым жителем телестройки, который точно не заслуживал плохого отношения со стороны коллег по периметру, а оно, к сожалению, не раз давало о себе знать. Парень оказался за воротами после голосования. Он, конечно, хотел и дальше искать свою любовь на Сейшельских островах, но даже после появления там новеньких и весьма симпатичных участниц не смог выбрать из них какую-то для себя. Возможно, считают фолловеры, это и стало причиной его изгнания.

Виталий Малышев покинул "Дом-2"

Малышев стал участником реалити-шоу в марте 2017 года. Молодой человек два раза состоял в отношениях с разными девушками. Первой второй половинкой загорелого красавца стала Юлианна Богомолова, второй - Алиса Литинская. По слухам, из-за разрыва с последней Виталий переживает до сих пор. Как известно, Литинская оставила проект вынужденно после драки с Майей Донцовой, но Малышев не последовал за ней, посчитав, что девушка на самом деле его никогда не любила.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:28
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