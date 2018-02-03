"Дом-2" хочет поменяться в лучшую сторону

Звезда реалити-шоу Надежда Ермакова уже заявила, что больше не хочет видеть на Поляне и "Острове любви" молодых людей, которые хотят только популярности, и совершенно не стремятся к искренней постройке любви. При этом зрители сразу возмутились, потому что именно Ермакова занимается кастингом, в связи с чем такие люди и появляются на проекте уже много лет. Но девушка уверяет, что с этой проблемой сейчас идёт борьба, и вскоре многое на телестройке поменяется.Прежде, как известно, ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов также говорил, что в данный момент на проект зовут талантливую и неглупую молодёжь, способную удивить зрителей не только скандалами и драками.К слову, фолловеры не верят, что что-то на проекте может поменяться в лучшую сторону, так как обещается организаторами это давно, однако пока нет такого чувства, что происходит нечто интересное.