«Страну продала!»: Собчак разозлила пользователей Сети, поддержав информатора WADA Родченкова

Популярная селебрити и кандидат на пост Президента Российской Федерации Ксения Собчак заявила о поддержке экс-чиновника и информатора WADA Родченкова.На странице своего профиля в соцсети Instagram Ксения рассказала фолловерам о впечатлениях от просмотра документальной ленты о Родченкове. Собчак уверена, что все изложенные экс-чиновником российского спорта данные – правда. Более того, она посочувствовала самому Родченкову из-за того, что его «запугали» в России, из-за чего ему пришлось уехать в США.Напомним, Родченков не только заявил открыто о применении допинг-средств в России, но и утверждает о существовании в нашей стране государственной системы применения и сокрытия допинга. Недавно действующий президент назвал Родченкова «придурком», напомнив, что у последнего случалась как минимум одна попытка самоубийства, что может свидетельствовать о внутренних проблемах информатора.Публикация Собчак вызвала волну возмущений среди пользователей сети. Ее открыто назвали «Иудой», обвинив в продажности и предательстве Родины.Недавно дисквалификация была отменена в отношении почти 30 спортсменов, представляющих Россию. Причиной тому стала недостаточность доказательства нарушения ими антидопинговых правил.