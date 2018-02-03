«Страну продала!»: Собчак разозлила пользователей Сети, поддержав информатора WADA Родченкова
«Страну продала!»: Собчак разозлила пользователей Сети, открыто поддержав информатора WADA Родченкова.
Популярная селебрити и кандидат на пост Президента Российской Федерации Ксения Собчак заявила о поддержке экс-чиновника и информатора WADA Родченкова.
На странице своего профиля в соцсети Instagram Ксения рассказала фолловерам о впечатлениях от просмотра документальной ленты о Родченкове. Собчак уверена, что все изложенные экс-чиновником российского спорта данные – правда. Более того, она посочувствовала самому Родченкову из-за того, что его «запугали» в России, из-за чего ему пришлось уехать в США.
Напомним, Родченков не только заявил открыто о применении допинг-средств в России, но и утверждает о существовании в нашей стране государственной системы применения и сокрытия допинга. Недавно действующий президент назвал Родченкова «придурком», напомнив, что у последнего случалась как минимум одна попытка самоубийства, что может свидетельствовать о внутренних проблемах информатора.
Публикация Собчак вызвала волну возмущений среди пользователей сети. Ее открыто назвали «Иудой», обвинив в продажности и предательстве Родины.
Недавно дисквалификация была отменена в отношении почти 30 спортсменов, представляющих Россию. Причиной тому стала недостаточность доказательства нарушения ими антидопинговых правил.
Популярная селебрити и кандидат на пост Президента Российской Федерации Ксения Собчак заявила о поддержке экс-чиновника и информатора WADA Родченкова.
На странице своего профиля в соцсети Instagram Ксения рассказала фолловерам о впечатлениях от просмотра документальной ленты о Родченкове. Собчак уверена, что все изложенные экс-чиновником российского спорта данные – правда. Более того, она посочувствовала самому Родченкову из-за того, что его «запугали» в России, из-за чего ему пришлось уехать в США.
Напомним, Родченков не только заявил открыто о применении допинг-средств в России, но и утверждает о существовании в нашей стране государственной системы применения и сокрытия допинга. Недавно действующий президент назвал Родченкова «придурком», напомнив, что у последнего случалась как минимум одна попытка самоубийства, что может свидетельствовать о внутренних проблемах информатора.
Публикация Собчак вызвала волну возмущений среди пользователей сети. Ее открыто назвали «Иудой», обвинив в продажности и предательстве Родины.
Недавно дисквалификация была отменена в отношении почти 30 спортсменов, представляющих Россию. Причиной тому стала недостаточность доказательства нарушения ими антидопинговых правил.
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Добавил: tidings Вчера, 16:00