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Федор Бондарчук уверен, что Ольга Бузова одна затмит любое светское мероприятие
Федор Бондарчук пообщался в прямом эфире со своими поклонниками, ответив на несколько вопросов и рассказав о своём новом фильме. Также прославленный кинорежиссер поднял тему бешенной популярности телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Проведение премьер - дело стандартное и привычное, но Бондарчук уже стал сильно сомневаться в целесообразности данных мероприятий. По словам знаменитого кинодеятеля, во всех случаях всё проходит по одному и тому же сценарию: обсуждения нарядов, причёсок, украшений знаменитостей и их вторых половинок, скандалы, разоблачения и так далее.

Федор Бондарчук уверен, что Ольга Бузова одна затмит любое светское мероприятие

В такой ситуации Федор считает, что можно не тратить огромные деньги на организацию, а просто пригласить одну Ольгу Бузову, которая даст отдачу в сотню раз больше. Такое положение дел может кому-то нравиться, а кому-то - совсем нет, однако факт всё равно будет оставаться фактом, и спорить с этим бесполезно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:35
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