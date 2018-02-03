Федор Бондарчук уверен, что Ольга Бузова одна затмит любое светское мероприятие

Проведение премьер - дело стандартное и привычное, но Бондарчук уже стал сильно сомневаться в целесообразности данных мероприятий. По словам знаменитого кинодеятеля, во всех случаях всё проходит по одному и тому же сценарию: обсуждения нарядов, причёсок, украшений знаменитостей и их вторых половинок, скандалы, разоблачения и так далее.В такой ситуации Федор считает, что можно не тратить огромные деньги на организацию, а просто пригласить одну Ольгу Бузову, которая даст отдачу в сотню раз больше. Такое положение дел может кому-то нравиться, а кому-то - совсем нет, однако факт всё равно будет оставаться фактом, и спорить с этим бесполезно.