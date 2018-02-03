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Официально представлен внедорожник Chery Tiggo 8
Китайский автоконцерн Chery представил официально новый флагманский внедорожник Tiggo 8. Автомобиль получил дизайн в стиле концепта Exeed TX, представленного осенью минувшего года во Франкфурте.

Официально представлен внедорожник Chery Tiggo 8


Внедорожник Chery Tiggo 8 получил массивную решётку радиатора, большие воздухозаборники в переднем бампере, светодиодные ходовые огни и узкие задние фонари, которые соединены пластиковой накладкой. Автомобиль построен на растянутой платформе и рассчитан на семь посадочных мест.

В моторную гамму Chery Tiggo 8 входит турбированный силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 152 лошадиные силы, а также 2,0-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы.

Турбомотор комплектуется роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями, а атмосферный агрегат работает на пару с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. При этом привод у Chery Tiggo 8 только передний.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:15
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