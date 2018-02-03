Официально представлен внедорожник Chery Tiggo 8

Внедорожник Chery Tiggo 8 получил массивную решётку радиатора, большие воздухозаборники в переднем бампере, светодиодные ходовые огни и узкие задние фонари, которые соединены пластиковой накладкой. Автомобиль построен на растянутой платформе и рассчитан на семь посадочных мест.В моторную гамму Chery Tiggo 8 входит турбированный силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 152 лошадиные силы, а также 2,0-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы.Турбомотор комплектуется роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями, а атмосферный агрегат работает на пару с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. При этом привод у Chery Tiggo 8 только передний.