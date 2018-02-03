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Евгений Плющенко ставит своему сыну программу для соревнований
Евгений Плющенко, являющийся знаменитым фигуристом, ставит для своего сына Александра программу для участия в соревнованиях по фигурному катанию. Об этом олимпийский чемпион сообщил в ролике, который обнародовал в своём микроблоге Instagram.

Евгений Плющенко ставит своему сыну программу для соревнований

На соответствующем видео Евгений Плющенко показывает своему сыну Александру, как приветствовать зрителей, а после этого начинается прокат программы. Мальчик ловко покоряет лёд под композицию Crazy Frog. Невзирая на достаточно юный возраст, маленький спортсмен умело выполняет прыжки, при этом другие сложные трюки.

Ролик в течение двух часов просмотрели более 88 тысяч человек. Разумеется, старания Александра не остались незамеченными. Поклонники Плющенко сказали, что сразу видно, кто у мальчика папа. Некоторые отметили, что юный фигурист очень старательный и просто молодец. Многие подписчики поведали, что в достижениях Саши заслуги отца, который занимается с сыном и ведёт его к цели.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:30
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