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Внедорожник Toyota Fortuner получил бензиновую версию для России
На российском рынке с 1 февраля появилась в продаже бензиновая модификация внедорожника Toyota Fortuner. Для россиян бензиновая модификация автомобиля будет предложена в двух комплектациях «Стандарт» и «Комфорт».

Внедорожник Toyota Fortuner получил бензиновую версию для России


Под капотом Toyota Fortuner установлен бензиновый атмосферный двигатель 2TR-FE производительностью 166 лошадиных сил. Внедорожник комплектуется либо механической, либо автоматической трансмиссией, а также системой полного привода.

Стоимость модификации «Стандарт» стартует от 1 999 000 рублей. Данная модель оснащена системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, двумя кондиционерами, системой стабилизации, штатной аудиосистемой, тканевой отделкой салона и штампованными 17-дюймовыми колёсными дисками.

Цена модификации «Комфорт» составит 2 349 000 рублей, список оснащения данной модели дополнят боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, рулевое колесо и передние кресла с обогревом, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и легкосплавные диски.
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Добавил: Алина Вчера, 14:40
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