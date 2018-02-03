Внедорожник Toyota Fortuner получил бензиновую версию для России
На российском рынке с 1 февраля появилась в продаже бензиновая модификация внедорожника Toyota Fortuner. Для россиян бензиновая модификация автомобиля будет предложена в двух комплектациях «Стандарт» и «Комфорт».
Под капотом Toyota Fortuner установлен бензиновый атмосферный двигатель 2TR-FE производительностью 166 лошадиных сил. Внедорожник комплектуется либо механической, либо автоматической трансмиссией, а также системой полного привода.
Стоимость модификации «Стандарт» стартует от 1 999 000 рублей. Данная модель оснащена системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, двумя кондиционерами, системой стабилизации, штатной аудиосистемой, тканевой отделкой салона и штампованными 17-дюймовыми колёсными дисками.
Цена модификации «Комфорт» составит 2 349 000 рублей, список оснащения данной модели дополнят боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, рулевое колесо и передние кресла с обогревом, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и легкосплавные диски.
Под капотом Toyota Fortuner установлен бензиновый атмосферный двигатель 2TR-FE производительностью 166 лошадиных сил. Внедорожник комплектуется либо механической, либо автоматической трансмиссией, а также системой полного привода.
Стоимость модификации «Стандарт» стартует от 1 999 000 рублей. Данная модель оснащена системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, двумя кондиционерами, системой стабилизации, штатной аудиосистемой, тканевой отделкой салона и штампованными 17-дюймовыми колёсными дисками.
Цена модификации «Комфорт» составит 2 349 000 рублей, список оснащения данной модели дополнят боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, рулевое колесо и передние кресла с обогревом, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и легкосплавные диски.
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Добавил: Алина Вчера, 14:40