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Эксперты назвали самые популярные в России коммерческие авто
Российские эксперты портала «АВТОСТАТ» приступили к разработке рейтинга самых популярных коммерческих транспортных средств в Российской Федерации в прошлом году.

Эксперты назвали самые популярные в России коммерческие авто

Уровень реализаций данных транспортных средств в прошедшем году составил 108 400 единиц. Это на 16,7 процентов больше показателей годичной давности. Первое место в рейтинге заняла версия GAZ Gazelle Next. Данный автомобиль дилеры продали в количестве 25,8 тысяч экземпляров. Это на 37,6 процента больше показателей 2016 года. На второй позиции оказался УАЗ-3909. Модель реализовали в количестве 10 900 единиц (плюс 19%). Тройку ТОП замыкает ГАЗ-3302 с продажами в 10 800 авто (плюс 3%).

Далее в рейтинге значатся версии: LADA Largus VU (+33%; 8 600 авто), Ford Transit (+68%; 8 300 авто), Mercedes-Benz Sprinter (плюс 26%; 5 300 авто), ГАЗ-2752 (плюс 7%; 3 400 единиц), ГАЗ-3221 (минус 34,5%; 3 300 единиц), УАЗ-2206 (минус 25,3%; 3 200 экземпляров), ГАЗ-2705 (минус 10,3%).
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Добавил: tantan61 Вчера, 15:00
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