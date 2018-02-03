Учительница наступила на ученицу на уроке о рабстве

Возмутительный случай произошел в Нью-Йорке, преподавательница средней школы пыталась разъяснить ученикам суть рабства на примере. Ничего лучше буквального унижения она не нашла.Учительница приказала девочке из седьмого класса лечь на пол и наступила на нее ногой. Этот случай вызвал огромную волну негодования в Интернете.Впрочем, и до этого сомнительного примера учительница Патрисия Каммингс демонстрировала классу видео с изображением жестокости в отношении рабов периода рабовладельческого строя в США.После ЧП учительница была уволена, но расследование ее поведения продолжается, вполне возможно, что за увольнением последует и более строгое наказание.