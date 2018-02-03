Учительница наступила на ученицу на уроке о рабстве
Учительница наступила на ученицу для пояснения примера на уроке о рабстве.
Возмутительный случай произошел в Нью-Йорке, преподавательница средней школы пыталась разъяснить ученикам суть рабства на примере. Ничего лучше буквального унижения она не нашла.
Учительница приказала девочке из седьмого класса лечь на пол и наступила на нее ногой. Этот случай вызвал огромную волну негодования в Интернете.
Впрочем, и до этого сомнительного примера учительница Патрисия Каммингс демонстрировала классу видео с изображением жестокости в отношении рабов периода рабовладельческого строя в США.
После ЧП учительница была уволена, но расследование ее поведения продолжается, вполне возможно, что за увольнением последует и более строгое наказание.
Возмутительный случай произошел в Нью-Йорке, преподавательница средней школы пыталась разъяснить ученикам суть рабства на примере. Ничего лучше буквального унижения она не нашла.
Учительница приказала девочке из седьмого класса лечь на пол и наступила на нее ногой. Этот случай вызвал огромную волну негодования в Интернете.
Впрочем, и до этого сомнительного примера учительница Патрисия Каммингс демонстрировала классу видео с изображением жестокости в отношении рабов периода рабовладельческого строя в США.
После ЧП учительница была уволена, но расследование ее поведения продолжается, вполне возможно, что за увольнением последует и более строгое наказание.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 15:45