Яна Рудковская приятно удивилась новости сыне в "Актуальные новости"
Яна Рудковская, являющаяся знаменитым продюсером, в Instagram Stories сделала заявление, что приятно удивлена новости касательно её сына, которая появилась в ИА "Актуальные новости".
В коротком видеоролике Яна Рудковская продемонстрировала своим многочисленным поклонникам новостную заметку в интернет издании "Актуальные новости". В данной статье сообщалось о её сыне Александре, который возглавил ТОП самых стильных детей отечественных звёзд.
По словам Яны, ей очень приятно, что юного фигуриста Александра Плющенко журналисты не обходят вниманием. Поклонники продюсера сожалеют, что не могут прокомментировать видео, так как в Stories данной функции нет.
В коротком видеоролике Яна Рудковская продемонстрировала своим многочисленным поклонникам новостную заметку в интернет издании "Актуальные новости". В данной статье сообщалось о её сыне Александре, который возглавил ТОП самых стильных детей отечественных звёзд.
По словам Яны, ей очень приятно, что юного фигуриста Александра Плющенко журналисты не обходят вниманием. Поклонники продюсера сожалеют, что не могут прокомментировать видео, так как в Stories данной функции нет.