Кроссовер Venucia T90 - клон Nissan Murano получил гибридный привод

Лицензионный клон Nissan Murano будет оснащён системой Mild Hybrid, состоящей из экономичного турбомотора DFMA14T производительностью 140 лошадиных сил и стартер-генератора на 48 вольт. В качестве трансмиссии внедорожника выступит вариатор CVT.В оснащение кроссовера входит шесть подушек безопасности, система стабилизации, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, система кругового видеообзора, электронный стояночный тормоз, помощник при спуске и подъёме, мультимедийная система и панорамный люк.Габариты кроссовера Venucia T90 составляют 4 793/1 865/1 592 мм, размер колёсной базы 2 765 мм, а дорожный просвет 194 мм. Стоимость актуальной версии Venucia T90 на китайском рынке стартует от 104 800 юаней, а цена обновлённой модификации пока неизвестна.