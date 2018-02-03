Кроссовер Venucia T90 - клон Nissan Murano получил гибридный привод
На тестах был замечен купеобразный внедорожник Venucia T90, который является клоном Nissan Murano второго поколения. По словам производителей, автомобиль Venucia T90 получил гибридную версию.
Лицензионный клон Nissan Murano будет оснащён системой Mild Hybrid, состоящей из экономичного турбомотора DFMA14T производительностью 140 лошадиных сил и стартер-генератора на 48 вольт. В качестве трансмиссии внедорожника выступит вариатор CVT.
В оснащение кроссовера входит шесть подушек безопасности, система стабилизации, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, система кругового видеообзора, электронный стояночный тормоз, помощник при спуске и подъёме, мультимедийная система и панорамный люк.
Габариты кроссовера Venucia T90 составляют 4 793/1 865/1 592 мм, размер колёсной базы 2 765 мм, а дорожный просвет 194 мм. Стоимость актуальной версии Venucia T90 на китайском рынке стартует от 104 800 юаней, а цена обновлённой модификации пока неизвестна.
Лицензионный клон Nissan Murano будет оснащён системой Mild Hybrid, состоящей из экономичного турбомотора DFMA14T производительностью 140 лошадиных сил и стартер-генератора на 48 вольт. В качестве трансмиссии внедорожника выступит вариатор CVT.
В оснащение кроссовера входит шесть подушек безопасности, система стабилизации, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, система кругового видеообзора, электронный стояночный тормоз, помощник при спуске и подъёме, мультимедийная система и панорамный люк.
Габариты кроссовера Venucia T90 составляют 4 793/1 865/1 592 мм, размер колёсной базы 2 765 мм, а дорожный просвет 194 мм. Стоимость актуальной версии Venucia T90 на китайском рынке стартует от 104 800 юаней, а цена обновлённой модификации пока неизвестна.
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Добавил: Алина Вчера, 14:30