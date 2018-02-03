Стало известно, какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 8.0 Oreo

Согласно представленным данным, новую операционную систему должны получить смартфоны, которые были выпущены начиная с 2016 года. Помимо этого Android 8.0 Oreo выпустят и для Galaxy S8, Note 8, а также для Galaxy J3, 5, 7 и S7. Стоит отметить, что на сегодняшний день новая операционная система работает только на одном проценте всех Android –устройств.Несмотря на то, что Android 8.0 Oreo еще не набрала большую аудиторию, компания Google уже в скором времени собирается представить новый вариант ОС Pineapple. Сообщается, что ее разработчики хотят продемонстрировать публике уже в мае текущего года.