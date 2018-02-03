В США продают уникальное самодельное авто, созданное из 17 машин
В США нашли очень необычное авто, напоминающее сразу несколько версий различных годов выпуска. Во время его создания применялись компоненты от семнадцати различных авто.
Конструктор машины числился раньше рабочим на автосвалке или продавал автокомпоненты. Этим объясняется наличие множества комплектующих. Владелец теперь хочет реализовать авто за $25 тыс. В документации данное творение известно как версия Chevrolet 1939, хотя от этой модели взяли только капот, крылья, раму, радиаторную решётку. Восьмицилиндровый 5,7-литровый мотор взяли у большегруза версии GMC 1985. АКП позаимствовали у Chevrolet 1982 года. В авто установили кили от версии Cadillac 1961 года, крышки багажного отделения Cadillac Seville 1985.
Много элементов заимствовали Ford Thunderbird 1964. От Oldsmobile 1985 взяли приборную панель и электрооборудование. Сиденья в салоне транспортного средства взяли от версии Pontiac Freebird 1984 года.
Конструктор машины числился раньше рабочим на автосвалке или продавал автокомпоненты. Этим объясняется наличие множества комплектующих. Владелец теперь хочет реализовать авто за $25 тыс. В документации данное творение известно как версия Chevrolet 1939, хотя от этой модели взяли только капот, крылья, раму, радиаторную решётку. Восьмицилиндровый 5,7-литровый мотор взяли у большегруза версии GMC 1985. АКП позаимствовали у Chevrolet 1982 года. В авто установили кили от версии Cadillac 1961 года, крышки багажного отделения Cadillac Seville 1985.
Много элементов заимствовали Ford Thunderbird 1964. От Oldsmobile 1985 взяли приборную панель и электрооборудование. Сиденья в салоне транспортного средства взяли от версии Pontiac Freebird 1984 года.
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Добавил: tantan61 Вчера, 14:50