В США продают уникальное самодельное авто, созданное из 17 машин

Конструктор машины числился раньше рабочим на автосвалке или продавал автокомпоненты. Этим объясняется наличие множества комплектующих. Владелец теперь хочет реализовать авто за $25 тыс. В документации данное творение известно как версия Chevrolet 1939, хотя от этой модели взяли только капот, крылья, раму, радиаторную решётку. Восьмицилиндровый 5,7-литровый мотор взяли у большегруза версии GMC 1985. АКП позаимствовали у Chevrolet 1982 года. В авто установили кили от версии Cadillac 1961 года, крышки багажного отделения Cadillac Seville 1985.Много элементов заимствовали Ford Thunderbird 1964. От Oldsmobile 1985 взяли приборную панель и электрооборудование. Сиденья в салоне транспортного средства взяли от версии Pontiac Freebird 1984 года.