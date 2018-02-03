Платье жены Гарика Мартиросяна спровоцировало разговоры о её беременности

Гарик Мартиросян в этом году отметит двадцатилетие совместной жизни с супругой Жанной. Возлюбленная подарила шоумену сына Даниэля и дочь Жасмин. Недавно жена юмориста побывала на вечеринке у своих друзей. В этот раз девушка пришла на светское мероприятие в коротком платье чёрного цвета с завышенной талией и в плотных колготках.Наряд показался некоторым её фолловерам неудачным. Платье также спровоцировало разговоры, что Жанна опять беременна. Но некоторые поклонники отметили, что жена Мартиросяна выглядит просто великолепно и наряд позволил ей показать стройные ноги. Слухи касательно беременности супруги комментировать не стали. Фото за сутки собрало более 16 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 100 комментариев.