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Apple бесплатно будет чинить iPhone 7 с ошибкой «Нет сети»
Apple планирует бесплатно починить версии iPhone 7, у которых появляется ошибка индексации отсутствия доступа непосредственно к сети оператора связи.

Apple бесплатно будет чинить iPhone 7 с ошибкой «Нет сети»

Запущенная программа ремонта позволит пользователям исправить работу смартфонов. Смартфон прекращает в определённый момент подключаться к сотовому оператору, высвечивает сообщение, про отсутствие сети связи. В данный момент на дисплее можно увидеть надпись «Поиск» или «No Service». Становится невозможно передать сообщение, воспользоваться Сетью или позвонить при появлении такой ошибки. В течение долгого времени устройство ищет сеть, не давая использовать iPhone 7. Об этой проблеме впервые сообщили в прошлом году.

В группу риска в данном случае попали смартфоны, которые выпустили с осени позапрошлого года по сегодняшний день. Имеется информация, что поставки современных мобильных устройств осуществлялись в Макао, США, КНР, Японию. Ремонт произведут бесплатно.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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