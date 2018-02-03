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Северокорейское судно подало сигнал бедствия у Владивостока
Северокорейское судно подало сигнал бедствия у одной из бухт Владивостока.
Северокорейское судно подало сигнал бедствия у Владивостока

Северокорейский теплоход, находясь невдалеке от Владивостока, подал сигнал бедствия. Причиной стало то, что топлива, находящегося на грузовом судне, было недостаточно.

На данный момент теплоход КНДР вот уже третий день не может пришвартоваться, полторы суток судно полностью обесточено. На борту – около тридцати граждан Северокорейской республики.
Ранее капитан теплохода направил аварийную радиограмму, которая осталась без ответа.

Теплоход КНДР занимался регулярные перевозки продовольственных товаров, риса, пшеницы, муки и масла.

В данный момент теплоход находится возле Тихой бухты, к нему направлена команда пограничников.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 12:40
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