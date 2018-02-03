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Huawei Honor 6X подешевел до 140 долларов
На рынке смартфонов США девайс Huawei Honor 6X стал дешевле на 60%. Таким образом, его стоимость снизилась до 140 долларов.

Huawei Honor 6X подешевел до 140 долларов


Сообщается, что такое резкое снижение цены связано со скорым началом продаж новой модификации. Стоит отметить, что до этого начальная комплектация устройства Huawei Honor 6X находилась на отметке в 400 долларов. За такую цену пользователям предлагали 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти на съемном носителе.

Помимо этого девайс обладает 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. В аппаратной основе имеются процессоры Octa-Core с восемью ядрами. В продаже смартфон доступен как с четырьмя, так и с шестью гигабайтами ОЗУ.

Некоторые западные СМИ сообщают о том, что для этой распродажи в наличии имеется только 20 девайсов Huawei Honor 6X. После этого производитель также планирует провести новые акции.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:20
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