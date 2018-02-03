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Honda Odyssey названа самым практичным авто
Универсал Honda Odyssey назвали самым практичным авто современности. Модель идеально подходит для самостоятельного использования, а также для всей семьи.

Honda Odyssey названа самым практичным авто

Данную версию выпускать начали в 1994 году. Новый универсал напоминает минивэн. Он обладает довольно просторным салоном. Объем багажного отделения составляет больше 800 литров. В Odyssey имеется три ряда сидений на 7 человек. Авто имеет очень экономичный мотор. На второй позиции по практичности разместился кроссовер Nissan Pathfinder. Выпуск авто начался в 1985 году. Он тогда не позиционировал себя семейным авто, но со временем машину начали именно для этих целей. Авто отличается вместительностью салона и багажника.

На третьей позиции оказался Subaru Outback. Авто оснащается дизельным мотором. Это является единственным недостатком транспортного средства. Среди положительных особенностей авто нужно выделить практичность салона и повышенную проходимость.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10
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