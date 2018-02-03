Windows 10 стала популярнее Windows 7

Так как в рейтинге учитывались только настольные версии компьютеров, то в статистику не могли попасть все устройства. Тем не менее, как показывает статистика StatCounter, операционная система смогла занять 41,86% рынка, а новая Windows 10 получила долю в 42,78%. Помимо этого эксперты также представили диаграмму, на которой видно, что у графика Windows 10 сохраняется линейная характеристика, поэтому в скором времени можно ждать еще большего отрыва от Windows 7.Стоит указать, что на Windows 8.1 припадает доля в 8,72%, на Windows XP – рыночная доля в 3,36%, Windows 8 заняла 2,44%, а версия операционной системы Vista получила 0,74% рынка.В рейтинге учитывались только те ОС, которые относятся к семейству Windows.