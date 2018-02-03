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Microsoft выпустила в продажу упрощенную версию ноутбука Surface Laptop
В продаже появился ноутбук Surface Laptop, который отличается более упрощенной и удешевленной конфигурацией. Таким образом, новинку можно будет приобрести за 799 долларов.

Microsoft выпустила в продажу упрощенную версию ноутбука Surface Laptop


В аппаратной основе устройства будет работать процессор Intel Core m3. К нему прилагается 4 Гб оперативной памяти, а также твердотельный накопитель данных SSD на 128 Гб. Что касается цветового оформления корпуса, то в продаже такая модификация ноутбука Surface Laptop предложит пользователю только серый цвет.

Стоит напомнить, что исходная конфигурация Microsoft Surface появилась в мае прошлого года. Тогда производитель наделил девайс 13,5-мегапиксельным дисплеем. В основе аппаратного обеспечения можно было встретить процессоры Intel Core i5 и Core i7. Объем оперативной памяти составлял 4-16 Гб, а на твердотельном накопителе было от 128 Гб до 1 Тб. В качестве операционной системы представили Windows 10 S.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
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