Microsoft выпустила в продажу упрощенную версию ноутбука Surface Laptop

В аппаратной основе устройства будет работать процессор Intel Core m3. К нему прилагается 4 Гб оперативной памяти, а также твердотельный накопитель данных SSD на 128 Гб. Что касается цветового оформления корпуса, то в продаже такая модификация ноутбука Surface Laptop предложит пользователю только серый цвет.Стоит напомнить, что исходная конфигурация Microsoft Surface появилась в мае прошлого года. Тогда производитель наделил девайс 13,5-мегапиксельным дисплеем. В основе аппаратного обеспечения можно было встретить процессоры Intel Core i5 и Core i7. Объем оперативной памяти составлял 4-16 Гб, а на твердотельном накопителе было от 128 Гб до 1 Тб. В качестве операционной системы представили Windows 10 S.