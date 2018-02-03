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Экспертами названы плохие привычки, уменьшающие работоспособность машины
При покупке авто нужно своё внимание обратить на ключевые моменты, позволяющие сохранить работоспособность машины.

Экспертами названы плохие привычки, уменьшающие работоспособность машины

Важны технические характеристики и обращение с авто. Имеет место ряд вредных привычек автомобилистов, усугубляющих состояние авто. На первом месте стоит несоблюдение сроков техобслуживания. Важно своевременно проводить ремонт транспортного средства. Обязательные процедуры включают замену масла, топливных фильтров, проверку объема трансмиссионной жидкости, колодок тормозной системы. В число плохих привычек входит игнорирование предупреждающих сигналов, имеющихся на приборной панели. Далее следует некорректная работа с трансмиссией. В данном функциональном узле множество проблем может вызвать переход с драйва на реверсивное движение.

Следующим в списке плохих привычек, вредящих авто стоит движение машины в режиме «старт-стоп». Список завершает затягивание процедуры замены автопокрышек.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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