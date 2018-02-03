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Отощавшую Примадонну назвали зависимой
Алла Пугачёва, являющаяся Примадонной отечественной эстрады, в последнее время следит за своей фигурой. Певица постоянно публикует снимки в Instagram, но последние фото артистки среди интернет-пользователей вызвали бурные обсуждения.

Отощавшую Примадонну назвали зависимой

Друзья Примадонны говорят, что звезда чересчур начала увлекаться диетами. Исполнительница песен ограничивает себя в еде по принципу СССР. Расшифровывается данная аббревиатура словами сладкое, соленое, сдобное – запрещается, а буква «р» обозначает разгрузочный день, когда артистка позволяет себе есть только салаты.

Пользователи считают, что Алла Пугачёва действительно очень похудела. Приятели звезды советуют исполнительнице песен поменьше ограничивать себя в питании, так как можно приобрести настоящую зависимость от экспертов и диетологов по питанию. По словам фанатов, люди, чересчур следящие за фигурой, на самом деле больные и страдают от назойливых мыслей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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