Отощавшую Примадонну назвали зависимой

Друзья Примадонны говорят, что звезда чересчур начала увлекаться диетами. Исполнительница песен ограничивает себя в еде по принципу СССР. Расшифровывается данная аббревиатура словами сладкое, соленое, сдобное – запрещается, а буква «р» обозначает разгрузочный день, когда артистка позволяет себе есть только салаты.Пользователи считают, что Алла Пугачёва действительно очень похудела. Приятели звезды советуют исполнительнице песен поменьше ограничивать себя в питании, так как можно приобрести настоящую зависимость от экспертов и диетологов по питанию. По словам фанатов, люди, чересчур следящие за фигурой, на самом деле больные и страдают от назойливых мыслей.