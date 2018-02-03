Орбакайте и Киркоров поддержали флэшмоб Satisfaction

После Нового 2018 года звёзды отечественной эстрады отправились на отдых. Традиционно Орбакайте и Киркоров проведут каникулы на территории Майами, где живут по соседству. Артисты практически всегда вместе, потому что дочка певицы Клавдия дружит с детьми поп-короля – Мартином и Аллой-Викторией.Исполнители песен тоже выступили видеоролик в поддержку ульяновских летчиков. Молодым парням грозит отчисление за фривольное поведение, которое запечатлено на видео и распространенно в соцсетях. Киркоров под постом написал, что он с Орбакайте совершил подвиги «ульяновские» по «ласвегасовски». Пост певца за сутки собрал более 35 тысяч лайков и свыше 600 комментариев.