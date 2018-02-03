Исследователи обнаружили в Млечному Пути самую старую звезду

Такой состав говорит, что объект может относиться к самым старым. Звезда J0815 + 4729 находится на расстоянии 7,5 тысяч световых лет непосредственно от гало Млечного пути. Она вероятно сформировалась через 300 млн. лет после Большого взрыва, 13,5 млрд лет назад. Учёные проанализировали химические и физические свойства тела, разбив на составляющие части свет звезды, используя спектограф OSIRIS и ISIS. Было выяснено, что звезда имеет в миллион раз меньше чем Солнце железа и кальция, однако много углерода. Самые ранние поколения звезд обладают такими показателями.Согласно теории учёных, звезда могла образоваться непосредственно сразу после Большого взрыва. При этом она в себе таит массу тайн. Джонэ Гонсалес Эрнандес, являющийся исследователем IAC, сообщил, что учёным предстоит большая работа.