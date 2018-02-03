Летом 2018 года на авторынок выйдет новый хэтчбэк KIA Rio
Знаменитая корейская автомобилестроительная компания KIA выведет летом на китайский рынок новую версию хэтчбэка KIA K2S. Данная модель на территории России известна автомобилистам как KIA Rio.
Обозревателями специализированных порталов сообщается, что на территории Китая автолюбителям будет предложена новая версия хэтчбека KIA K2S. В данном авто заднюю часть кузова оформят как у версии KIA KX Cross, помимо отсутствия вседорожного пластикового обвеса, двойного выхлопного патрубка. Новый хэтчбек имеет следующие габаритные размеры: 4200X1720X1460 мм. Длина колесной базы составляет 2 600 мм. При этом моторная гамма новой версии будет аналогичной популярному седану типа KIA Rio.
Подкапотное пространство новой версии вмещает в себя бензиновые 1,4-литровые, а также 1,6-литровые силовые агрегаты на 107 и 123 лошадиных сил. Данные силовые установки осуществляют работу вместе с шестисекционной «механикой»/«автоматом».
Обозревателями специализированных порталов сообщается, что на территории Китая автолюбителям будет предложена новая версия хэтчбека KIA K2S. В данном авто заднюю часть кузова оформят как у версии KIA KX Cross, помимо отсутствия вседорожного пластикового обвеса, двойного выхлопного патрубка. Новый хэтчбек имеет следующие габаритные размеры: 4200X1720X1460 мм. Длина колесной базы составляет 2 600 мм. При этом моторная гамма новой версии будет аналогичной популярному седану типа KIA Rio.
Подкапотное пространство новой версии вмещает в себя бензиновые 1,4-литровые, а также 1,6-литровые силовые агрегаты на 107 и 123 лошадиных сил. Данные силовые установки осуществляют работу вместе с шестисекционной «механикой»/«автоматом».
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50