Летом 2018 года на авторынок выйдет новый хэтчбэк KIA Rio

Обозревателями специализированных порталов сообщается, что на территории Китая автолюбителям будет предложена новая версия хэтчбека KIA K2S. В данном авто заднюю часть кузова оформят как у версии KIA KX Cross, помимо отсутствия вседорожного пластикового обвеса, двойного выхлопного патрубка. Новый хэтчбек имеет следующие габаритные размеры: 4200X1720X1460 мм. Длина колесной базы составляет 2 600 мм. При этом моторная гамма новой версии будет аналогичной популярному седану типа KIA Rio.Подкапотное пространство новой версии вмещает в себя бензиновые 1,4-литровые, а также 1,6-литровые силовые агрегаты на 107 и 123 лошадиных сил. Данные силовые установки осуществляют работу вместе с шестисекционной «механикой»/«автоматом».